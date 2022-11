Sreda, 2. novembra 2022

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi, nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom nekoliko manj topel in danes še suh zrak.

Spremenljivo do oblačno vreme bo. Oblačnost bo gostejša v Predalpskem svetu. Popoldne bodo verjetne rahle padavine, v nižinah bo prisotna megla.

Zmerno do pretežno oblačno bo. Popoldne in proti večeru bo ponekod deževalo.

Jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 21 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA