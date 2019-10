Sreda, 2. oktobra 2019

Pretežno oblačno bo. Dopoldne bodo padavine krajevne in zmerne, popoldne pa se bodo okrepile in predvsem na vzhodu bodo lahko obilnejše. Vmes bodo tudi nevihte. Čez dan bo pihal zmeren južni veter, zvečer bo v nižinskem pasu zapihal hladnejši severni do severovzhodni veter, na obali pa okrepljena burja. Dež bo iz Karnije postopoma ponehal.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva na vzhodu še delno jasno. Dež se bo na zahodu krepil, širil proti vzhodu in do večera zajel vso Slovenijo. Predvsem v južni polovici bodo tudi nevihte, krajevno bodo možni močnejši nalivi. Sprva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, po prehodu hladne fronte pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne na severozahodu okoli 16, drugod od 18 do 24 °C, pozno popoldne pa se bo pričelo hladiti.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER