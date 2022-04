Sreda, 20. aprila 2022

V spodnji nižini na obali in na vzhodnem pasu bo pretežno jasno vreme; dopoldne bo še pihala zmerna burja, popoldne pa krajevni vetrovi. V hribovitem svetu in v predgorju bo zmerno do spremenljivo oblačno; oblačnost bo gostejša v Alpah in v Karnijskih Predalpah.

Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem okoli 16 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER