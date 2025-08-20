Sreda, 20. avgusta 2025

Iznad Islandije sega proti srednji Evropi šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Francijo in Pirenejskim polotokom. K nam s šibkimi vetrovi zahodnih smeri doteka razmeroma suh zrak.

Danes bo v hribih oblačno, drugod pa spremenljivo. Čez dan se bodo razpršeni nalivi in nevihte večkrat izmenjavali z boljšim vremenom. Nekatere nevihte bodo na obali in v nižini močnejše.

Danes zjutraj se bo na Primorskem že pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno. Dopoldne se bo oblačnost širila proti vzhodu, od zahoda se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte.