Spremenljivo bo; ničta izoterma bo spustila do nadmorske višine okoli 2000 m.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod po nižinah še megleno. Predvsem v višjih legah se bo ohladilo. Zvečer se bo od severozahoda jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.