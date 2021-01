Sreda, 20. januarja 2021

Od obale do Predalp bo prevladovalo pretežno oblačno vreme, zlasti na vzhodu, kjer bodo tudi možne občasne rahle padavine. Na območju Trbiža in Cadoreja bo vreme lepše. Predvsem ponoči se bodo pojavljale meglice in krajevna megla. V nižinskem pasu se bodo temperature krajevno lahko še spustile pod ledišče.

Danes bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni polovici Slovenije bodo občasno manjše padavine, ki bodo pogostejše v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, ob morju ter v vzhodnih krajih od 8 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER