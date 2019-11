Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, krajevno bo lahko nekoliko gostejša. Na obali bo dopoldne pihal burin.

Na Primorskem bo delno jasno s šibko burjo. Drugod bo oblačno, dež v vzhodni Sloveniji se bo nekoliko okrepil in popoldne prehodno zajel tudi severne in osrednje kraje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER