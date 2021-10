Sreda, 20. oktobra 2021

V glavnem bo pretežno oblačno vreme, več sončnega vremena bo proti obali in na območju Trbiža. Nad 2000 m bo večji del dneva prevladovalo jasno in sorazmerno toplo vreme. V večernih urah bo predvsem na vzhodu možen krajeven rahel dež. Na obalnem območju bo pihal zmeren južni veter, v visokogorju pa jugozahodnik.

Danes bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Dan bo v večjem delu Slovenije povečini sončen, le na zahodu bo oblačnost naraščala. Krepil se bo jugozahodni veter. V zahodnem hribovitem svetu bo popoldne in zvečer občasno že rahlo deževalo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER