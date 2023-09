Sreda, 20. septembra 2023

Nad severno Evropo, Britanskim otočjem in severnim Atlantikom je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki sega tudi nad srednjo Evropo, severni Balkan in Jadran. Hladna fronta se pomika čez srednjo Evropo in vzhodne Alpe. Za njo bo k nam prehodno pritekal malo hladnejši zrak.

Vreme bo stanovitno in v glavnem le rahlo oblačno ali spremenljivo, dež bo manj verjeten. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo povečini sončno. Dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne in zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA