Sreda, 21. avgusta 2019

Napoved je delno negotova: v hribovitem svetu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost, v nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno do spremenljivo. Plohe in nevihte bodo precej verjetne, v gorskem svetu že zjutraj, drugod pa tekom dneva. Ob morju in na vzhodu bo zapihala burja, ki bo na območju Trsta lahko pihala okrepljene jakosti. Ni povsem izključena kakšna močnejša nevihta z nalivi, zlasti ponekod v hribih.

Danes se bo v notranjosti Slovenije oblačnost povečala. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na severu in severozahodu. Pihal bo severovzhodni veter. Na Primorskem bo povečini sončno, zapihala bo šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER