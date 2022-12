Sreda, 21. decembra 2022

V spodnji nižini in na obali bo prevladovalo oblačno vreme zaradi nizke oblačnosti. Možne bodo meglice in tudi rahel dež, zlasti v večernih urah na vzhodnem pasu. Drugod, predvsem v notranjosti hribovitega sveta bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme, v glavnem ob prisotnosti visoke in tanke koprenaste oblačnosti. Pojavljali se bodo temperaturni obrati; v alpskih dolinah bo ponoči zmrzovalo.

Danes bo na vzhodu in ponekod na severu delno jasno, a po nižinah predvsem dopoldne marsikje megleno. Drugod bo večinoma oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od -5 do 0, drugod od 1 do 7, najvišje dnevne od 5 do 11, na severu okoli 3 stopinje C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA