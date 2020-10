Sreda, 21. oktobra 2020

Od obale do Predalp bo prevladovala spremenljiva oblačnost, občasno bo oblačnost gostejša in proti vzhodu bo možno občasno rosenje. Možne meglice. V Alpah bo vreme jasno do zmerno oblačno; nad 2000 m bo ozračje suho in sorazmerno toplo.

Danes bo predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 4, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER