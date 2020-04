Sreda, 22. aprila 2020

Nad severno, srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad severni Balkan. Nad naše kraje priteka od severovzhoda postopno bolj suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo; še bo pihala zmerna burja, lahko bolj okrepljene jakosti na obali.

Danes bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel.

Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 15 do 19, na Goriškem in ob morju malo nad 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER