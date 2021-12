Sreda, 22. decembra 2021

Prisotna bo spremenljiva oblačnost. Na zahodnem pasu in v Alpah se bo lahko prehodno delno razjasnilo. Hladneje bo.

Delno jasno bo z zmerno oblačnostjo, marsikje v osrednji Sloveniji pa po nižinah večji del dneva oblačno ali megleno.

Jutranje temperature bodo v severnih krajih od -9 do -5, drugod od -4 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER