Sreda, 22. februarja 2023

Od obale do Predalp bo oblačno vreme z meglicami. Več sonca bo proti Kadoreju in Alpam. V Alpskem pasu in v visokogorju bo le rahlo oblačno. Nad nadmorsko višino 1500 m bo povsod pretežno jasno vreme.

Danes bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo še delno jasno. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA