Jasno vreme bo. Ponoči in zjutraj bodo možne poledice.

Jutri bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, po nižinah pa bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER