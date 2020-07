Sreda, 22. julija 2020

Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita hladna fronta je dosegla severni del Alp. Pred njo k nam od zahoda priteka toplejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo nestanovitno vreme z bolj spremenljivo oblačnostjo. Možne bodo plohe in tudi kakšna nevihta; ponekod lahko tudi že v dopoldanskem času. Ob morju bo pihala šibka burja.

Spremenljivo oblačno bo, na zahodu in jugu sprva še dokaj sončno. Krajevne padavine in nevihte se bodo že dopoldne začele pojavljati v severnih krajih, popoldne pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. Le ob morju bo vztrajalo sončno in vroče vreme. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER