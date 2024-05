Po nižinah in v hribih bo oblačno do spremenljivo vreme z nevihtami in plohami, ki bodo popoldne zajele še zlasti predalpski svet. Ob morju bo nekaj več jasnine a ponekod so pričakovane tudi kratkotrajne plohe.

Jutri bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo veter zahodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.