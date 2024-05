Sreda, 22. maja 2024

Sprva bo lahko še nekaj ploh. Nato bo v hribih še prevladovalo oblačno vreme; v nižinskem pasu pa spremenljivo z občasnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami, ki bodo verjetnejše popoldne proti Predalpam. Ob morju bo več sončnega vremena a ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Spremenljivo bo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.