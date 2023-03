Sreda, 22. marca 2023

Zmerno oblačno bo; dopoldne bo v nižinskem pasu in na obali nekaj več oblačnosti, popoldne pa bo več oblakov v hribovitem svetu. V nižinskem pasu in ob morju se bo lahko pojavila megla. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V nižinskem pasu se bo popoldne kar ogrelo.

Sprva bo zmerno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA