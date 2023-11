Sreda, 22. novembra 2023

Pretežno jasno bo. Prisotna bo visoka in tanka koprenasta oblačnost. V nižinskem pasu bo zapihala zmerna burja, ki bo okrepljene jakosti na obali in na vzhodnem pasu. Na Tržaškem bodo možni tudi nekoliko močnejši sunki. Tudi v visokogorju, zlasti na vzhodu, bo pihal okrepljen severovzhodnik.

Danes bo večinoma sončno, dopoldne bo na jugovzhodu še nekaj oblačnosti. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj C.

