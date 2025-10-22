Sreda, 22. oktobra 2025

Vremenska fronta, povezana s ciklonskim območjem nad Veliko Britanijo, je dosegla Alpe. Čez dan bo nekoliko oslabljena prešla Slovenijo. Nad naše kraje od zahoda doteka vlažen in dokaj topel zrak.

Na zahodu in na območju Alp bo delno oblačno vreme, drugod pa oblačno. Na vzhodu niso izključene rahle padavine. Ponoči bodo možne meglice.

Danes bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Proti vzhodu bo nekaj sonca, tam bo dopoldne lahko po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.