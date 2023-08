Sreda, 23. avgusta 2023

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam zelo topel zrak.

Še se bo nadaljevalo jasno vreme, vroče bo, kot v prejšnjih dneh. V hribih bo popoldne rahlo oblačno. Pričakovane so kratkotrajne plohe in nevihte, ki bodo po vsej verjetnosti zajele tudi nekatere nižinske predele. Ob obali bo pihal burin, še zlasti na vzhodnem predelu dežele.

Povečini bo sončno, popoldne lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 29 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA