Sreda, 23. decembra 2020

Nad severno Evropo je ciklonsko območje, topla fronta se prek srednje Evrope in Alp pomika proti vzhodu. Za njo bo v višinah z vetrovi zahodnih smeri pritekal še nekoliko toplejši in vlažen zrak.

Od obale do Predalp bo pretežno oblačno vreme; prisotna bo nizka oblačnost, po nižinah bodo možne meglice ali ponoči tudi megla. V hribovitem svetu bo rahlo oblačno in ničta izoterma visoko na okoli 3000 m. V spodnjih slojih ozračja bo prišlo do temperaturnega obrata.

Danes bo na vzhodu delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER