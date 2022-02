Sreda, 23. februarja 2022

Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo nad vzhodno Sredozemlje, od zahoda se širi k nam območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi v višinah doteka k nam nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Pretežno jasno bo, le zjutraj bo nekaj prehodne oblačnosti. V visokogorju bo pihal zmeren severnik.

Delno jasno bo. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije občasno povečana oblačnost, na severovzhodu lahko nastane tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo predvsem na vzhodu še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER