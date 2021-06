Sreda, 23. junija 2021

Nad srednjo Evropo je neizrazito območje z nizkim zračnim tlakom, nad južno Evropo pa je šibek anticiklon. Iznad Skandinavije sega čez zahodne Alpe nad zahodno Sredozemlje vremenska fronta. Z jugozahodnikom priteka k nam zelo topel in suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo, z možnimi posameznimi plohami in kakšno nevihto od popoldneva, predvsem v hribih in z manjšo verjetnostjo tudi v predgorju. Na obalnem območju bodo pihali krajevni vetrovi, zlasti popoldne ko bo po nižinah zelo vroče. Ponoči pa bo zelo toplo na obalnem območju.

Pretežno jasno bo, proti večeru bo predvsem na severozahodu in severu možna kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER