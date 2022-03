Jasno bo Dopoldne bo na obalnem območju pihal burin, nato pa krajevni vetrovi. Topleje bo.

Jasno bo. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, v krajih z burjo na Primorskem od 1 do 6, najvišje dnevne od 15 do 19, na Goriškem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER