Sreda, 23. oktobra 2019

Jasno do rahlo oblačno bo; prisotna bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. Ponoči bodo možne meglice ali kratkotrajna megla zlasti v spodnji nižini. Vetrovi bodo šibki in krajevnega značaja, temperature nad dolgoletnim povprečjem za ta čas, predvsem najvišje dnevne.

Danes bo povečini jasno, le dopoldne bo sprva ponekod še megleno.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER