Sreda, 23. septembra 2020

Pretežno oblačno bo z zmernimi do bolj znatnimi padavinami. Možne bodo krajevne nevihte z bolj obilnimi padavinami.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe, ob morju tudi nevihte. Več sončnega vremena bo na severovzhodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER