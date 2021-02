V glavnem bo jasno. Zjutraj bo po nižinah in ponekod po obali možna megla, ki se bo čez dan razkrojila in izginila. Dnevne temperature bodo zelo visoke ta ta čas zlasti v nižinskem pasu.

Jasno bo, v notranjosti Primorske bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, v notranjosti Primorske do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER