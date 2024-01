Sreda, 24. januarja 2024

Zmerno do spremenljivo oblačno bo. V nižinskem pasu in na obali bo v drugem delu dneva možna nizka oblačnost. Zvečer se bodo lahko pojavljale meglice. Tudi v hribovitem svetu bo popoldne oblačnost gostejša. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2500 metrov, prisotne bodo temperaturne inverzije.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju 2, najvišje dnevne od 4 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.