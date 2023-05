Sreda, 24. maja 2023

Dan bo nekoliko nestanoviten, pojavljala se bo spremenljiva oblačnost tudi s plohami in kakšno nevihto, zlasti popoldne v hribih in v zgornji ravnini. Na obalnem območju bo vreme lepše, dež bo manj verjeten. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Že zjutraj in dopoldne bodo nastajale krajevne plohe, pogostejše pa bodo sredi dneva in popoldne, ko bodo tudi nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 18 do 24, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA