Sreda, 24. novembra 2021

Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka suh in hladen zrak.

Ponoči in zjutraj bo še pihala okrepljena burja; v nižinskem pasu se bodo zjutraj temperature ponekod prvič spustile pod ledišče. Čez dan bo povsod prevladovalo jasno vreme; burja bo oslabela, na obalnem območju bo v glavnem zmerne jakosti.

Danes bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja na Primorskem bo oslabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -6, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER