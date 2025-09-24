Sreda, 24. septembra 2025

Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto. V višinah k nam z vetrovi južnih smeri priteka vse bolj vlažen zrak.

Pojavljalo se bo zelo nestanovitno in oblačno vreme; dopoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte. Padavine bodo znatne do obilnejše zlasti na zahodu in v glavnem v Predalpah. Ob morju bo pihal zmeren jugovzhodnik. Proti večeru bo manj nestanovitnosti.

Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, v Slovenski Istri sprva jugo, popoldne pa zahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.