Sreda, 24. septembra 2025

24. sep. 2025 | 0:01
Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto. V višinah k nam z vetrovi južnih smeri priteka vse bolj vlažen zrak.

Pojavljalo se bo zelo nestanovitno in oblačno vreme; dopoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte. Padavine bodo znatne do obilnejše zlasti na zahodu in v glavnem v Predalpah. Ob morju bo pihal zmeren jugovzhodnik. Proti večeru bo manj nestanovitnosti.

Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, v Slovenski Istri sprva jugo, popoldne pa zahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

