Sreda, 25. avgusta 2021

Nad severozahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju k nam od severovzhoda priteka razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Pretežno jasno bo z zmerno burjo po nižinah in na obali; la na Tržaškem bo burja nekoliko bolj okrepljena. Tudi v visokogorju Julijcev bo pihal okrepljen severovzhodnik.

Na Primorskem bo pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno z zmerno oblačnostjo, na jugu občasno tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER