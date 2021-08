Sreda, 25. avgusta 2021

Jutri bo v nižinskem pasu in na obali jasno do rahlo oblačno vreme; pihala bo zmerna burja, prehodno okrepljene jakosti na območju Trsta. V hribovitem svetu bo zmerno do spremenljivo oblačno; več oblačnosti bo zjutraj na območju Trbiža in popoldne predvsem v Karnijskih Predalpah.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER