Dopoldne se bo vreme izboljšalo in bodo nastale razjasnitve. Na obali in na vzhodnem pasu bo še pihala zmerna do okrepljena burja.

Jutri bo suho vreme, le na jugovzhodu bodo še rahle padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA