Sreda, 25. januarja 2023

Dopoldne bo prevladovala spremenljiva oblačnost, popolne pa le zmerna. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna do okrepljena burja. Tudi v visokogorju bo pihal zmeren severovzhodnik. Na območju Trbiža in tudi ponekod v Karnijskih Predalpah se bo verjetno zadrževala srednja in nizka oblačnost.

Danes bo sprva povsod oblačno, na jugovzhodu bodo sprva še rahle padavine. Popoldne se bo na zahodu delno razjasnilo, drugod bo ostalo oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA