Sreda, 25. maja 2022

Nad severnim delom Evrope je ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami. Pred njo od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in suh zrak.

Ob morju bo prevladovala zmerna oblačnost, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Drugod po deželi bo več spremenljivosti tudi s plohami in nevihtami, ki bodo verjetnejše popoldne v hribih. Ponekod bodo padavine lahko tudi obilnejše. Na območju med ravnino in Predalpami ni povsem izključena tudi kakšna močnejša nevihta.

Na severu bo spremenljivo do pretežno oblačno, drugod dopoldne dokaj sončno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod v osrednji Sloveniji nadaljevale tudi v noč na četrtek.

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na jugovzhodu do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA