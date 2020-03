Sreda, 25. marca 2020

Prevladovalo bo pretežno oblačno vreme, zlasti v hribih. Na jugovzhodu se bo oblačnost trgala. Ob morju bo še pihala okrepljena burja, v visokogorju pa severovzhodnik. V nižinskem pasu in po dolinah bo veter zmernejše jakosti. Možne bodo rahle padavine, zlasti v hribih, kjer bo meja sneženja okoli 500 m.

Pretežno oblačno bo, le na Primorskem občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo. Še bo vetrovno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER