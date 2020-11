Sreda, 25. novembra 2020

Nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo popoldne spet začel dotekati toplejši zrak.

Jasno bo. V hribovitem svetu se bo po kotlinah proti večeru pojavljala temperaturna inverzija.

Povečini jasno bo, po nižinah v notranjosti bo dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod lahko zadržala večji del dneva.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER