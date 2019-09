Sreda, 25. septembra 2019

Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki se je prehodno razširilo tudi nad naše kraje. Nad vzhodnim Sredozemljem in Atlantikom pa je več ciklonskih središč. Nad naše kraje z vetrovi vzhodnih smeri priteka nekoliko manj vlažen in še vedno topel zrak.

Danes dopoldne bo prevladovala zmerna oblačnost, popoldne poslabšanje s pada- vinami, ki bodo šibke do zmerne. Na obalnem območju bo pihal šibak do zmeren južni do jugovzhodni veter. V nižinskem pasu in na obali bodo popoldne in zvečer možne nevihte.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER