Sreda, 26. aprila 2023

Nad vzhodno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje z vremensko fronto, ki sega tudi nad Balkan in severni Jadran. Nad naše kraje doteka nestabilna in vlažna zračna masa.

Povsod po deželi bo zjutraj pretežno jasno, najnižje temperature bodo v nižinskem pasu precej nizke. Popoldne bo v nižinskem pasu in na obali rahlo oblačno, v hribih pa spremenljivo. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe.

Najnižje jutranje temperature bodo v Gornjesavski dolini do -2, drugod od 2 do 5, na Primorskem 7, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA