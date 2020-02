Sreda, 26. februarja 2020

Prevladovalo bo oblačno vreme z zmernimi padavinami na zahodu, nekoliko bolj močnimi na vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 m. Lahko tudi zagrmi. Zjutraj se bodo v nižinskem pasu pojavljale meglice, na obalnem območju bo pihal okrepljen jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bo zapihala okrepljena burja, ki bo močnejša zvečer ob morju. Ohladilo se bo.

Danes bo oblačno s padavinami, vmes bo tudi zagrmelo. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo ob močnejših padavinah ponekod v notranjosti Slovenije lahko spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja.

Jutranje temperature bodo na severu od 1 do 5, drugod od 6 do 11, popoldanske pa od 0 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER