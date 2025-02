Sreda, 26. februarja 2025

Oblačno bo, na obalnem območju in v vzhodnem pasu bodo padavine obilne. Popoldne bo v nižinskem pasu in na obali zapihala zmerna burja. Meja sneženja bo sprva okrog 1400-1600 m v Predalpah, 1200-1400 m v Alpah, nato pa se bo spustila do 800-1000 m. Popoldne bo v nižinskem pasu in na obali zapihala zmerna burja. V visokogorju bo zapihal severovzhodnik. Zvečer se bo burja okrepila ob obali.

Danes bo oblačno. Padavine na zahodu se bodo okrepile in se čez dan razširile nad večji del Slovenije. Hladilo se bo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 m, v noči pa se bo spustila do 800 m nad morjem. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, proti večeru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 7 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 3 stopinj C.