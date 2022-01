V hribih bo jasno vreme, po nižinah in ob morju bo še prevladovala rahla oblačnost. Pričakovane so lokalne meglice še zlasti proti večeru in v zgodnjih jutranjih urah. Ponekod po deželi bo zmrzovalo nad 2000 metri.

Jutri bo pretežno jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER