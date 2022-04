Sreda, 27. aprila 2022

Dopoldne bo še deževalo. Čez dan se bo vremenska slika izboljšala. V nižinah in ob obali bo prevladovalo oblačno vreme, zapihala bo burja. V hribovitem svetu bodo popoldne še možne krajevne padavine in nevihte.

Dopoldne bo sončno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notra-njosti popoldne severni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER