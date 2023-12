Sreda, 27. decembra 2023

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se severno od Alp pomika proti vzhodu. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam priteka razmeroma topel zrak.

Po nižinah in ob obali bo večinoma oblačno z verjetno meglo. V gorah bo spremenljivo z oblačnostjo na dnu dolin. Vreme se bo izboljšalo v višjih alpskih predelih. Ničta izoterma bo zvečer na nadmorski višini okoli 3500 m.

Danes bo predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod pa bo deloma jasno. Po nekaterih nižinah bo dopoldne megleno. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.