Sreda, 27. januarja 2021

Nad Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda mrzel in suh zrak.

Od severozahoda se bo pojavljala prehodna spremenljiva visoka oblačnost. V nižinskem pasu, a tudi ponekod na obalnem območju, bo ponoči zmrzovalo.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli -12, najvišje dnevne od -1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER