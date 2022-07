Sreda, 27. julija 2022

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost. V hribovitem svetu bo več spremenljive oblačnosti in popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Ob morju bo pihala zmerna burja. Spet bo vroče, zlasti popoldne po nižinah.

Danes bo na Primorskem ob šibki burji precej jasno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu možne posamezne plohe in nevihte.

Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA